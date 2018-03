Mattarella a Putin, avanti con dialogo

ROMA, 19 MAR - "Auspico che anche nel prossimo futuro Mosca e Roma possano continuare a lavorare per identificare soluzioni condivise alle molteplici e complesse sfide che abbiamo di fronte, ribadendo il comune impegno a un dialogo costruttivo della Federazione Russa con l'Unione Europea e con l'Alleanza Atlantica, nel rispetto dei principi e valori che ispirano la convivenza pacifica tra le nazioni". Lo afferma il presidente Sergio Mattarella in un messaggio al presidente russo Vladimir Putin all'indomani della sua rielezione. "In tale quadro - sottolinea Mattarella - le eccellenti relazioni di amicizia tra Russia e Italia, culminate nell'anno appena trascorso in numerose e proficue occasioni di incontro, potranno trovare nuove opportunità di consolidamento e ulteriore crescita. Con questi auspici, rinnovo i più sinceri auguri di benessere per la sua persona e di prosperità per l'amico popolo russo".