Teatro greco Siracusa diventa 'Festival'

ROMA, 20 MAR - Sei produzioni, con due serate uniche e, per la prima volta, un ritorno in replica. La Fondazione Inda raddoppia e trasforma il 54/o Ciclo di rappresentazioni classico al Teatro greco di Siracusa in un ''vero Festival del teatro antico, di respiro internazionale''. Cuore del programma, l'Edipo a Colono di Sofocle con la regia di Yannis Kokkos e l'Eracle di Euripide per Emma Dante (dal 10/5), seguiti da I cavalieri diretti da Giampiero Solari con Francesco Pannofino e Gigio Alberti. Ma il cartellone quest'anno, dedicato alla scena del potere, si arricchisce della Conversazione con Tiresia scritta e interpretata da Andrea Camilleri, per la regia di Roberto Andò, del Palamede con Baricco-Solarino e della ripresa delle Rane di Aristofane con Ficarra e Picone. Più tre conferenze con Massimo Cacciari, Luciano Canfora e Baricco. ''Solo due anni fa era impensabile - dice il Commissario straordinario Pier Francesco Pinelli - Ora siamo molto contenti di riconsegnare una Fondazione Inda in gran forma''