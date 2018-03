Olimpiadi: Malagò incontra Bach

ROMA, 20 MAR - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha incontrato a Losanna il n.1 del Cio, Thomas Bach. Tra gli argomenti trattati, l'aggiornamento sulla Sessione Cio nel 2019 a Milano, nonchè una disamina delle prossime manifestazioni internazionali già previste in Italia e quelle potenzialmente che si potranno svolgere nel nostro paese e infine si è parlato delle tematiche relative al processo di candidatura per i Giochi Invernali 2026. Sono state portate a conoscenza del Cio le diverse richieste pervenute al Coni in questi ultimi mesi ed è stata fatta una valutazione generale di carattere politico in vista della composizione del futuro Governo in Italia. "Sono soddisfatto delle risultanze dell'incontro - ha detto Malagò - Il Cio ha apprezzato l'accresciuto interesse che oggi c'è in Italia intorno allo sport e ai Giochi Olimpici. In linea di principio non c'è alcuna preclusione verso nessuno, ma comunque occorrerà procedere con cautela perché tutti i discorsi futuri non potranno prescindere dal nuovo governo".