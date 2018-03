Cambridge Analytica nega sporchi trucchi

LONDRA, 20 MAR - "Le apparenze possono ingannare": è la risposta con cui Alexander Nix, amministratore delegato di Cambridge Anaytica, società anglo-americana di raccolta dati e consulenza politica finita nello scandalo Facebook, nega - a dispetto dei video carpiti da Channel 4 che sembrano incastrarlo con altri manager - l'uso di "trucchi sporchi" a favore dei propri clienti e contro gli avversari in campagne elettorali gestite in giro per il mondo.