Libera,1 mln di persone ricorda vittime

FOGGIA, 21 MAR - Sono circa un milione in tutta Italia le persone che, nei vari luoghi in cui si tiene la 23ma Giornata dell'impegno e della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, tra cui ci sono scuole, università, parrocchie, stazioni e carceri, si sono fermate per ricordare le vittime innocenti. Lo comunica all'ANSA l'associazione Libera, promotrice dell'iniziativa che quest'anno ha scelto Foggia quale piazza principale. A Foggia, sempre secondo i dati di Libera, sono 40mila le persone che hanno sfilato in corteo per la città dove ora si stanno leggendo i nomi delle vittime.