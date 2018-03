Nozze Maghna-Harry, partiti i 600 inviti

ROMA, 22 MAR - "Sua altezza reale il principe di Galles chiede il piacere della sua compagnia...". Ormai è questione di ore per seicento fortunati sudditi del Regno Unito che riceveranno nella cassetta delle lettere il patinato invito per il matrimonio del principe Harry con l'attrice americana Meghan Markel. L'annuncio che le missive sono state spedite questa settimana è stato postato sull'account Twitter di Kensington Palace. Gli inviti sono stati realizzati dalla Barnard & Westwood che stampa per la corona britannica dal 1895. Per celebrare l'unione è stato utilizzato inchiostro americano su carta inglese e in alto lo stemma dorato del principe Carlo. Ogni invito è stato stampato su una macchina del 1930, scrive il tabloid Daily Mail, dalla giovane tipografa Lottie Small che ha appena finito il suo periodo di apprendistato. Con questo pezzo di prestigiosa carta in mano, 600 persone potranno accedere alla cerimonia nella cappella di St. George al castello di Windsor, il 19 maggio a mezzogiorno. Ma 'solo' 200 al ricevimento