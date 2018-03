Libertà vigilata, Sarkozy farà appello

PARIGI, 23 MAR - L'avvocato di Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, ha annunciato questa mattina ai microfoni di RTL l'intenzione di fare appello contro il provvedimento di libertà vigilata nei confronti del suo cliente, indagato da mercoledì per "corruzione passiva, finanziamento illegale e ricettazione di fondi pubblici libici". "Per quale ragione è stata disposta questa libertà vigilata - si interroga Herzog - in Francia c'è un doppio grado di giurisdizione. C'è il diritto di fare appello e io farò appello e vedremo quello che diranno i giudici istruttori". Secondo quanto si apprende, il provvedimento restrittivo imposto all'ex presidente della repubblica gli vieta fra l'altro di incontrare alcuni suoi stretti collaboratori, fra i quali l'ex segretario generale dell'Eliseo, Claude Gueant, coinvolto nella vicenda dei fonti libici.