Spia: Russia, Gb spinge Ue allo scontro

MOSCA, 23 MAR - "L'investigazione" sul caso Skripal "non è ancora finita e la Gran Bretagna cerca di costringere i partner a passi verso lo scontro", Londra "punta a rendere la crisi con la Russia quanto più profonda possibile": lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov riferendosi alla possibile espulsione di diplomatici russi dall'Ue e al possibile ritiro di diplomatici Ue dalla Russia. "Ogni paese - ha dichiarato Lavrov durante la sua visita in Vietnam - deve prendere le decisioni da solo in base alla propria comprensione del senso della dignità.