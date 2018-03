Esce la Schiappa in napoletano

ROMA, 23 MAR - Apre con un'anteprima mondiale la 55/ma edizione della Fiera del Libro per Ragazzi, dal 26 al 29 marzo a Bologna. Alla presenza speciale di Jeff Kinney e del traduttore d'eccezione Francesco Durante sarà presentata la traduzione in Napoletano di 'Diario di una Schiappa'. Ecco dunque 'O Diario 'E Nu Maccarone' che arriverà in tutte le librerie a maggio, pubblicato da Il Castoro con in copertina un disegno inedito di Kinney. A essere tradotto è il primo libro della serie, quello rosso che nel 2015 era stato proposto in Latino da Daniel Gallagher e questa è la 56/ma lingua in cui la Schiappa viene tradotta nel mondo. La serie di Jeff Kinney è arrivata a 200 milioni di copie nel mondo, è stata pubblicata in 65 paesi e non si ferma. E sarà grande festa per Harry Potter e i suoi 20 anni di magia in Italia: un'anniversario che Salani festeggia con uno dei party più attesi di questa edizione, con un'edizione speciale cartonata con le copertine illustrate da Serena Riglietti.