Gentiloni, considerazione per Napolitano

BRUXELLES, 23 MAR - "Credo che non solo per quello che ha rappresentato ma per il ruolo che svolge tuttora dobbiamo massima considerazione alle parole e a quello che dice Napolitano, poi la discussione politica è aperta": lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del vertice europeo rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole del presidente emerito.