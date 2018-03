Schifani, Bernini? Voto Lega inatteso

ROMA, 23 MAR - "Abbiamo deciso di votare scheda bianca e stiamo votando scheda bianca". Della scelta della Lega di votare Bernini "abbiamo appreso in Aula e ne prendiamo atto ma non era concordata né attesa". Lo dice Renato Schifani, di FI, interpellato dai cronisti in Senato. "Valuterà Berlusconi ma allo stato attuale c'è un candidato di Forza Italia che è Paolo Romani: si era anche fatto il nome della Bernini, ma il nostro candidato fino a prova contraria è Romani".