Fiera Ragazzi scopre la Cina

ROMA, 24 MAR - Considerato l'Italo Calvino cinese, Cao Wenxuan, vincitore dell'Andersen 2016, è sicuramente l'autore cinese più atteso - con il suo La scuola di paglia, storia di amicizia e solitudine che in Cina ha venduto 8 milioni di copie - della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, che si apre il 26 marzo. Ma questa edizione, che vede la Cina paese ospite d'onore, è anche l'occasione di scoprire altri autori cinesi, visto che in Italia sono ancora davvero pochi i titoli tradotti. Tra i progetti, la partnership tra il gruppo editoriale Giunti e China Children's press & publication Group con tre titoli che usciranno in contemporanea in Italia e in Cina: 'L'erba magica di Tu Youyou' (Editoriale Scienza), storia della prima donna della Cina a ricevere il Nobel per una cura per la malaria, raccontata da Lu Xu e illustrata da Alice Coppini; 'Dritto al cuore' (Fatatrac) di Chen Shige con le illustrazioni di Pia Valentinis e Mario Onnis, 'Pandy gioca con la palla' (Dami) di Bai Bing con le illustrazioni di Manola Caprini.