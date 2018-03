Con Harry Potter generazione di lettori

BOLOGNA, 25 MAR - Harry Potter ha trasmesso la passione della lettura ai giovani cresciuti con la saga del maghetto di J.K. Rowling. Insomma, la Generazione HP è cresciuta con il piacere di leggere e lo ha mantenuto. E' il ritratto che viene fuori da alcuni dati della ricerca Doxa, 'L'eredità di Harry Potter, un classico che fa crescere i lettori', che sarà presentata, domani, nel giorno d'apertura della Fiera del Libro per ragazzi di Bologna. Dei lettori di Harry Potter (46% lettori forti e 7% deboli), quelli forti sono diventati da adulti lettori più curiosi e aperti al nuovo, con gusti eterogenei rispetto a chi ha letto pochi libri della saga o non ne ha letti. Numero di libri letti nell'ultimo anno: 8 per i lettori forti e 4,7 per quelli deboli. La ricerca viene proposta a 20 anni dal lancio in Italia, nel 1998, del primo volume della saga, 'Harry Potter e le Pietra Filosofale' di cui finora sono stati venduti nel nostro Paese oltre 12 milioni di copie e 500 milioni nel mondo.