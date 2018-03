Regionali: Fvg, 5 candidati a presidenza

TRIESTE, 25 MAR - E' scaduto oggi il termine per il deposito all'ufficio elettorale regionale delle candidature per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Fvg. Si vota il 29 aprile. 5 i candidati alla presidenza, 12 le liste a sostegno. In ordine di presentazione, Alessandro Fraleoni Morgera è il candidato del M5s; Sergio Bolzonello correrà con Cittadini per Bolzonello presidente, Slovenska Skupnost, Pd, Open-Sinistra Fvg; Massimiliano Fedriga sarà sostenuto da Fi Berlusconi per Fedriga, Lega Nord, Fdi-An, Autonomia Responsabile e Progetto Fvg per una Regione speciale; Sergio Cecotti è il candidato di Patto per l'Autonomia e Isa Dorigo di Acuile dal Friul-Aquila del Friuli. Dopo il deposito, liste e candidati dovranno attendere il via libera dal servizio elettorale regionale, che valuterà la regolarità della documentazione presentata e quindi l'ammissibilità. A quanto si apprende, è previsto per venerdì il sorteggio per l'ordine di apparizione delle liste su tabelloni e schede elettorali.