Per Pasqua 'green zone' nel centro Roma

ROMA, 26 MAR - Scatterà da giovedì prossimo e durerà fino al 2 aprile il dispositivo di sicurezza nella capitale in occasione delle celebrazioni per la Pasqua: l'intero centro storico, compreso il Vaticano e il Colosseo, fino al 2 aprile sarà "green zone" con il divieto di manifestazioni, cortei, sarà vietato il trasporto di armi o esplosivi, così come non sarà ammessa la circolazione di mezzi pesanti. Intanto rientra l'allarme scattato dopo che l'ambasciata italiana a Tunisi aveva ricevuto una missiva anonima in cui si parlava di una possibile minaccia terroristica in Italia, in particolare nel centro di Roma, ad opera del cittadino tunisino Atef Mathlouthi, 41enne, ritenuto appartenente al Daesh. "Il cittadino tunisino al momento non è ritenuto un pericolo concreto e attuale -spiega la nota- La vicenda è in fase di ulteriore approfondimento".