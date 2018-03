Guerini e Marcucci in pole per gruppo Pd

ROMA, 27 MAR - A poche ore dalle assemblee di Camera e Senato convocate per eleggere i capigruppo Pd, è ancora in corso un braccio di ferro nel partito. L'ipotesi tuttora più probabile è che vengano nominati Andrea Marcucci al Senato e Lorenzo Guerini alla Camera. Ma il reggente Maurizio Martina sta proseguendo in queste ore i colloqui e gli incontri per trovare una sintesi che consenta una scelta unitaria senza andare alla conta. In questa chiave, circola l'ipotesi alternativa di Tommaso Nannicini al Senato.