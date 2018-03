Lucaselli (FDI), 3 mld persi da Russia

ROMA, 27 MAR - "Coldiretti quantifica a 3 miliardi il danno economico sulle esportazioni delle imprese del Made in Italy a causa delle sanzioni contro la Russia. Questa cifra è ancor più significativa dopo l'iniziativa di ieri, dove un governo in carica solo per gli affari correnti si è intestato l'espulsione di due diplomatici di Mosca". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli. "A causa di una politica subalterna ai consessi sovrannazionali -prosegue- e poco attenta alle specificità italiane, sul nostro Paese pende una tenaglia economico-politica.