Russia: rogo, condoglianze May a Putin

ROMA, 27 MAR - La premier britannica Theresa May ha scritto una lettera di condoglianze al presidente russo Vladimir Putin per le vittime del rogo nel centro commerciale di Kemerovo. Lo riporta Skynews. Le relazioni tra la Gran Bretagna e la Russia sono da settimane ai minimi termini dall'attacco a Salisbury contro l'ex spia russa Serghiei Srkipal e la figlia Yulia che ha scatenato una guerra diplomatica tra l'Occidente e Mosca. Nell'incendio in Siberia sono morte almeno 64 persone, tra cui decine di bambini.