Cuevas, astri metafore del mondo emotivo

BOLOGNA, 27 MAR - Gli astri sono "meravigliose metafore del livello emotivo". Michelle Cuevas, la scrittrice americana, Premio Andersen 2016, è partita da qui per raccontarci 'Il fantastico viaggio di Stella' (DeA), appassionata di astronomia, che a 11 anni diventa amica di un buffo esserino nero con due occhi profondi come galassie. E anche con l'eccezionale potere di far sparire qualsiasi oggetto gli si avvicini. Un'amicizia ai confini dell'universo con un buco nero, che lei chiama Larry, e che le farà attraversare e superare il lutto della perdita del padre. Un percorso verso la conoscenza di se stessi e la scoperta della scienza. "E' molto importante che le ragazze possano vedere nelle storie personaggi interessati alla scienza e che possano ipotizzare la scienza come una possibile carriera. -dice all'ANSA la Cuevas, 36 anni - Storicamente le donne non sono state incoraggiate verso lo studio della fisica o della matematica. L'ambiente scientifico è ancora ampiamente dominato da uomini".