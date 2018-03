Pd: Rosato, Martina? Non traballa

ROMA, 28 MAR - "Noi non auspichiamo un governo 5 stelle/Lega. Il rapporto stretto tra M5S e Lega non è una cosa di oggi. Tra i due c'è un accordo solido. Noi non staremo a guardare, ma bisogna essere consapevoli che questi due movimenti hanno impostato la loro campagna elettorale sull'idea di cancellare tutto ciò che è stato fatto in questi 5 anni dal Pd. E trovare un'intesa su questa base è molto difficile". Lo ha detto l'ex capogruppo dem alla Camera, Ettore Rosato, ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio1). "Traballante Martina? Ieri - ha fatto osservare - abbiamo eletto due ottimi capigruppo. Tutto ciò è stato favorito dalla grande generosità di Lorenzo Guerini. Martina non traballa e arriverà fino all'assemblea del partito".