FI: Toti, Era Berlusconi non finita

GENOVA, 28 MAR - "Non credo proprio che l'era di Berlusconi sia finita, non mi pare neppure alle viste, se devo essere sincero". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervistato da Agorà su Rai3. "Ultimamente non ci siamo sentiti con il presidente Berlusconi, ma è stato impegnato a fare cose importanti, siccome io non sono parlamentare, cerco di disturbare il meno possibile, è da prima di Natale che non ci sentiamo. Io vedo chi mi viene a trovare, se il presidente Berlusconi verrà a pranzo a Portofino, lo invito volentieri, Salvini ha una casa qua e l'ho visto".