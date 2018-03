Malala, 'sognavo di tornare in Pakistan'

ISLAMABAD, 29 MAR - "Sognavo di tornare in Pakistan da cinque anni": lo ha detto il premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai durante un discorso pronunciato in occasione del suo incontro oggi con il primo ministro pachistano Shahid Khaqan Abbasi. "Ho proseguito gli studi" nel Regno Unito, ha aggiunto, "ma ho sempre desiderato muovermi liberamente in Pakistan. Voglio investire nell'istruzione dei bambini". E poi, con le lacrime agli occhi: "Non riesco a credere di essere tornata nel mio Paese".