Livorno: Mattarella,dramma intollerabile

ROMA, 29 MAR - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota ha espresso il suo profondo cordoglio per la morte dei due operai a Livorno. "Sono vicino alle loro famiglie, ai lavoratori e alla città di Livorno". Il Presidente della Repubblica si augura, ancora una volta, che "dopo questa ennesima, intollerabile tragedia sul lavoro vengano rafforzate a tutti i livelli le misure di prevenzione e di controllo. Non è accettabile che si muoia sul lavoro".