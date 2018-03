Presto nuovo Governo per 70% italiani

ROMA, 29 MAR - Sette italiani su 10 appaiono convinti che si troverà un accordo per la nascita di un nuovo Governo. E' uno dei dati che emerge dall'ultima indagine dell'Istituto Demopolis secondo il quale appena il 19% degli intervistati è di parere opposto ed immagina un rapido ritorno alle urne. Demopolis ha chiesto anche un'opinione sulle possibili soluzioni per la creazione di un nuovo Esecutivo: il 33% auspica un accordo M5S-Lega. Per un quinto degli intervistati, sarebbe invece preferibile tornare al più presto alle urne, magari con una nuova legge elettorale. Minoritario appare il sostegno ad altre possibili alleanze: il 16% preferirebbe un Governo Di Maio con PD e Leu. Il 14% un Governo dell'intero Centro Destra con i 5 Stelle: soluzione, quest'ultima, poco gradita all'elettorato del Movimento. Il 12% dei cittadini opterebbe per un Esecutivo di programma, a tempo, sostenuto da diverse forze politiche e guidato da una personalità esterna scelta dal Capo dello Stato.