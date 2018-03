Consultazioni dal 4/4, inizia Casellati

ROMA, 29 MAR - Al via le consultazioni per la formazione del nuovo governo da mercoledì prossimo, 4 marzo, al Quirinale: si partirà alle 10.30 con la presidente del Senato Elisabetta Casellati, a seguire il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Alle 16 il capo dello Stato Sergio Mattarella vedrà il gruppo Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato; alle 16,45 il Gruppo Misto del Senato; alle 17,30 il Gruppo Misto della Camera; alle 18,30 i Gruppi Fdi di Senato e Camera. Giovedì 5 aprile alle ore 10 al Quirinale i Gruppi Pd Senato e Camera; alle 11 Forza Italia Senato e Camera; alle 12 Lega Senato e Camera; alle 16,30 Gruppi M5S Senato e Camera.