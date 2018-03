Udienza riabilitazione Cav entro luglio

MILANO, 30 MAR - Dovrebbe tenersi nei prossimi mesi, e quasi certamente entro luglio, l'udienza in camera di consiglio, non pubblica e senza la presenza delle parti, del Tribunale di Sorveglianza di Milano chiamato a decidere sull'istanza di riabilitazione presentata da Silvio Berlusconi. L'udienza, da quanto si è saputo, non è stata ancora fissata e dopo la fissazione partirà l'istruttoria e i giudici dovranno valutare anche i processi pendenti a carico dell'ex premier che, in linea teorica, non sono ostativi alla riabilitazione.