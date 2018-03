Mosca convoca l'ambasciatore italiano

MOSCA, 30 MAR - L'ambasciatore italiano, Pasquale Terracciano, è stato convocato al ministero degli Esteri russo. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti. In mattinata sono stati convocati anche gli ambasciatori di Londra, Parigi e Berlino. "Il ministero degli Esteri ha convocato alcuni responsabili delle missioni diplomatiche dei Paesi che hanno intrapreso dei passi ostili nei confronti della Russia in segno di solidarietà con la Gran Bretagna a causa del cosiddetto 'caso Skripal'". Lo fa sapere lo stesso ministero di Mosca in una nota. "Agli ambasciatori verranno consegnate note di protesta e verranno annunciate le misure di risposta della parte russa", aggiunge la nota.