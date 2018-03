Caos stazione Termini per guasto,ritardi

ROMA, 30 MAR - Caos stamani alla Stazione Termini per un guasto tecnico a un apparato elettronico che regola la circolazione. Il guasto si è verificato attorno alle 10.50 e i treni, sia alta velocità che regionali, hanno accumulato ritardi fino a 60 minuti. Disagio per i passeggeri che affollano lo scalo anche per il ponte di Pasqua. La situazione si sta progressivamente normalizzando, anche se alcuni treni segnano ancora anche 45 minuti di ritardo.