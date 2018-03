Volo Aeroflot perquisito, per Gb routine

LONDRA, 31 MAR - Il ministero degli Esteri britannico a ridimensionato a controlli "di routine" la perquisizione di ieri sull'aereo di linea russo Aeroflot che ha mandato su tutte le furie Mosca. In una breve nota del Foreign Office, è stato confermato che l'operazione è stata condotta - su un Airbus giunto a Heathrow proveniente da Mosca - da personale della polizia di frontiera per una questione di accertamenti doganali. La Russia considera però insufficienti tali spiegazioni e ha annunciato richieste di chiarimenti formali anche da parte del ministero dei Trasporti, dopo la protesta presentata ieri dall'ambasciata a Londra. Il ministero degli Esteri russo ha ribadito del resto di considerare l'accaduto alla stregua di "una plateale provocazione", sullo sfondo del caso Skripal, insistendo sul fatto che gli agenti non hanno consentito al comandante e a nessuno del personale di bordo di assistere ai controlli in violazioni delle norme sul diritto aeronautico.