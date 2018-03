'Usa studiano nuove sanzioni a Mosca'

NEW YORK, 31 MAR - Nel pieno della guerra di spie con Mosca, alla Casa Bianca si starebbe studiando la possibilità di ulteriori sanzioni contro la Russia. Lo riporta il New York Times, spiegando pero' come il presidente Donald Trump resti riluttante nel cambiare il suo approccio e nell'autorizzare nuove misure, nonostante alcuni dei massimi responsabili della sua amministrazione premano per una politica più aggressiva.