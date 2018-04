Frana su auto in Piemonte, due morti

RE (VCO), 1 APR - Due persone di nazionalità svizzera sono morte oggi per una frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l'Ossola (Vco) e il Canton Ticino. Entrambe erano su un'automobile che è stata trascinata per decine di metri da una massa di terra frammista a macigni. Un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina (che collega Domodossola a Locarno) che in quel momento non era attraversata da convogli. La linea è stata interrotta.