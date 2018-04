Emersi contatti tra Abboubi e Halili

BRESCIA, 3 APR - Anas El Abboubi è stato in contatto con Halili El Madhi, il giovane arrestato la scorsa settimana nel Torinese per terrorismo. E' quanto emerso nel corso dell'udienza preliminare del processo a carico di El Abboubi, 25enne di Vobarno, nel Bresciano, arrestato nell'estate del 2013, scarcerato dal tribunale del Riesame e poi partito per combattere in Siria dove sarebbe morto, anche se del decesso non ci sono prove. E' nella lista dei foreign fighter ricercati dagli Stati Uniti. La decisione sul rinvio a giudizio sarà presa nel corso dell'udienza del 10 aprile. Oggi intanto il pm Erica Battaglia ha chiesto la condanna a dieci mesi per il computato Radi Hassan, coetaneo di El Abboubi e con il quale aveva visionato dei video riconducibili all'Isis. Il pm ha chiesto l'assoluzione dal reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo e derubricato il ruolo del giovane da promotore a mero partecipe dell'associazione a delinquere con finalità di terrorismo.