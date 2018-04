Di Maio apre a Lega o Pd ma non a Fi

ROMA, 3 APR - Una apertura - anzi, un "contratto" - da sottoscrivere o con la Lega o con il Pd per il governo, ma con un no a qualunque alleanza con Forza Italia, come partito che bloccherebbe ogni tentativo di riforma del sistema. E un rilancio del governo guidato da Luigi Di Maio, come espressione della volontà popolare. Sarà questa - secondo quanto riferisce Corriere.it - la posizione del M5S alle consultazioni, che Luigi Di Maio spiegherà nelle prossime ore, a iniziare dalla sua apparizione a Di Martedì.