In Italia l'8/5 libro su Meghan Markle

ROMA, 3 APR - Uscirà in Italia l'8 maggio da Piemme 'Meghan, la sua vera storia', biografia dell'attrice americana Meghan Markle che il 19 maggio al castello di Windsor sposerà il principe Harry d'Inghilterra. A scriverla è Andrew Morton, l'uomo a cui Lady Diana ha affidato i suoi segreti più intimi, autore della biografia best seller Diana, la sua vera storia, tradotta in 35 lingue e venduta in oltre 2 milioni di copie. Morton, autore di scoop sulla famiglia reale inglese - fu a lui che Lady Diana confidò i suoi segreti più intimi e svelò la bulimia e il ruolo di Camilla nel suo matrimonio con Carlo - è un'autorità assoluta in fatto di teste coronate. Americana, discendente di schiavi, cattolica e divorziata, attrice, Meghan è l'esatto contrario della principessa inglese, e secondo attenti osservatori della Royal Family, potrebbe portare un'ondata di novità a corte.