1/a sentenza Russiagate,carcere a legale

WASHINGTON, 3 APR - E' stata emessa la prima sentenza nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate, ed e' di 30 giorni di prigione e 20mila dollari di multa, per Alex van der Zwaan, avvocato olandese di un noto studio legale di New York che ha ammesso di aver mentito all'Fbi e di non aver fornito documenti richiesti dal procuratore speciale Robert Mueller. Rischiava fino a sei mesi di prigione. La sentenza è considerata significativa in quanto può stabilire un precedente nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate per le altri persone accusate di aver mentito all'Fbi. Il giudice Amy Berman Jackson, che ha emesso la condanna, ha citato la necessità di una 'sentenza esemplare'. Il caso contro l'avv. van der Zwaan, pur non riferendosi direttamente alle presunte interferenze russe nelle elezioni americane, ha fatto emergere nuovi dettagli nel caso su Paul Manafort, ex manager della campagna per l'elezione di Donald Trump, così come ha gettato luce su legami fra il suo vice, Rick Gates, e persone direttamente legate a Mosca.