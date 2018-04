Roma Summer Fest, due mesi di eventi

ROMA, 4 APR - Roma battezza un nuovo festival, una nuova rassegna estiva trasversale, per raggiungere il pubblico più variegato: il Roma Summer Fest, che raccoglie l'eredità lasciata da Luglio Suona Bene per crescere, diventare grande e mettere in cartellone oltre due mesi di musica dal vivo, per un totale di 35 eventi, ai quali altri se ne aggiungeranno. Il via, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, il 26/5 con la data unica in Italia degli Arctic Monkeys. Un festival all'insegna dell'internazionalità: tra i protagonisti spiccano Patti Smith, Noel Gallagher, LP, Simple Minds, Hollywood Vampires con Johnny Depp e Alice Cooper, Alanis Morissette, Franz Ferdinand e Mogwai, Tom Walker, Ringo Starr, James Blunt, Jethro Tull, Caetano Veloso, Steven Tyler, Sting e Shaggy. Non mancano gli italiani con Luca Barbarossa, Francesco De Gregori, Alex Britti, Bandabardò, Stefano Bollani. Tra le novità della rassegna, di cui l'ANSA è media partner, la possibilità, per 8 concerti, di assistere in piedi e scatenarsi con la musica.