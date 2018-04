Sparatoria nel Bergamasco, due morti

BERGAMO, 4 APR - È di due persone morte il bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera alla sala slot Gold Cherry di Caravaggio, nel Bergamasco. Le vittime sono un uomo e una donna: i soccorsi immediati non sono stati sufficienti a salvare loro la vita. Tra le ipotesi c'è anche quella del duplice delitto passionale e non di una rapina sfociata nel sangue. I rilievi e la ricostruzione sono comunque ancora la vaglio degli inquirenti. La sala slot si trova in un complesso commerciale, ma ha l'ingresso sull'esterno. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini.