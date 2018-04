Despacito record, 5 mld views YouTube

ROMA, 5 APR - 'Despacito' nella storia: superato il tetto dei 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube, il video (https://youtu.be/kJQP7kiw5Fk) è il più visto di sempre, distanziando nettamente 'See You Again' di Wiz Khalifa e Charlie Puth (fermi a 3,49 miliardi) e 'Shape Of You' di Ed Sheeran (3,41 miliardi). Il risultato conferma il fenomeno mondiale che ha seguito la pubblicazione del brano di Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. #1 nella classifica di vendita nei principali mercati del mondo: Irlanda, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera, Svezia, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Canada, Australia, primo in UK (dove non era mai capitato che una canzone spagnola raggiungesse la vetta) e primo in Usa (terza volta nella storia della Billboard Chart che un testo in spagnolo arriva al top, dopo La Bamba nel 1987 e la Macarena nel 1996). E ancora, 'Despacito' in America ha eguagliato il record di settimane consecutive (16) al top della classifica singoli Billboard Hot 100