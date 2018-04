Gomme usurate e cinture rotte, stop gita

LANCIANO (CHIETI), 5 APR - Due pneumatici fortemente usurati e lesionati, tre cinture di sicurezza che in caso di incidente non avrebbero funzionato: in queste condizioni gli agenti della Polizia Stradale hanno trovato un pullman che avrebbe dovuto portare 41 alunni di una scuola primaria di Lanciano (Chieti) in gita nella vicina Tornareccio (Chieti), città del miele e dei mosaici. Bloccato il mezzo, di cui è stata ritirata la carta di circolazione, e sanzionato l'autista. Bambini e insegnanti sono comunque partiti più tardi su un mezzo a norma. Imponenti i controlli svolti dal Distaccamento della Polstrada di Lanciano, coordinati dal Comandante della Polstrada di Chieti Fabio Polichetti, in attuazione del protocollo d'intesa con il Miur. Controllati anche bus che trasportano studenti pendolari in arrivo e partenza dal terminal di Lanciano. Multe e ritiro di carte di circolazione per altri 4 bus, a bordo dei quali sono stati trovati estintori non in regola e cassette di pronto soccorso con medicinali scaduti.