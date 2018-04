Tim: ok Cdp a ingresso, quota massima 5%

ROMA, 5 APR - Il Cda di Cassa depositi e prestiti ha deliberato l'ingresso di CDP nel capitale di Tim "con una prospettiva di lungo periodo". "L'ingresso - comunica Cdp in una nota - condurrà alla progressiva acquisizione di una partecipazione finanziaria di minoranza, non superiore al 5% delle azioni ordinarie". L'investimento, ha tenuto a precisare la Cassa, "rientra nella missione istituzionale di CDP a supporto delle infrastrutture strategiche nazionali e vuole rappresentare un sostegno al percorso di sviluppo e di creazione di valore, avviato dalla società in un settore di primario interesse per il Paese". L'operazione inoltre "è coerente con i criteri di sostenibilità economico-finanziaria che caratterizzano tutte le iniziative di CDP".