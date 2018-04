Sudafrica:processo a Zuma per corruzione

IL CAIRO, 5 APR - Per la prima volta, domani l'ex-presidente sudafricano Jacob Zuma comparirà in tribunale per rispondere di una serie di 16 accuse, fra l'altro di corruzione, legate a una vendita di armi da 2.5 miliardi di dollari degli anni Novanta. Lo segnalano siti sudafricani fra cui "Eyewitness News". Il processo si celebra davanti al'Alta corte di Durban ma è previsto che Zuma rimanga solo pochi minuti sul banco degli imputati a causa di un ordinario rinvio procedurale. All'esterno del tribunale sono attesi "migliaia" di sostenitori di Zuma che considerano l'ex-presidente una vittima di attacchi politico-giudiziari perchè fautore di radicali riforme economiche, prevede il sito. Oltre che di corruzione, le accuse a suo carico sono fra l'altro però anche di truffa, riciclaggio e associazione per delinquere. Lo scandalo ha pesato per anni sulla politica sudafricana.