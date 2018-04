Cannes, fuori concorso nuovo Star Wars

ROMA, 6 APR - Anteprima mondiale al Festival di Cannes (8-19 maggio) per l'atteso spin off della saga Guerre Stellari, 'Solo: A Star Wars Story'. Il film, diretto da Ron Howard e scritto da Lawrence e Jonathan Kasdan, sarà fuori concorso nella selezione ufficiale, rende noto il festival. Protagonista è Alden Ehrenreich (Han Solo), nel cast Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo. Per Star Wars è il terzo red carpet sulla Croisette dopo il 2002 Star Wars: Attack of the Clones e il 2005, Star Wars: Revenge of the Sith. L'anteprima al Grand Amphitheatre Lumière al Palazzo del festival promette di essere un evento per tutti i fan della saga inventata da George Lucas. Solo: A Star Wars Story sarà distribuito dalla Disney. In Francia (e in Italia) uscirà il 23 maggio, due giorni prima della distribuzione in Usa. La selezione del festival sarà svelata in una conferenza stampa a Parigi il 12 aprile alle 11.