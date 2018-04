Restaurato Trionfo della morte a Pisa

PISA, 7 APR - E' stato completato il restauro del grande affresco trecentesco di Buonamico Buffalmacco che il 17 giugno, nel giorno di San Ranieri, patrono della città, l'Opera della Primaziale Pisana ricollocherà in parete, nel camposanto monumentale di Pisa. L'intervento è stato realizzato dalle maestranze dell'Opera e, a partire dal 2009, con il controllo della direzione lavori presieduta da Antonio Paolucci e con la supervisione dei capi restauratori Carlo Giantomassi e Gianluigi Colalucci. "L'impegno economico della Primaziale per l'intero restauro del ciclo degli affreschi - ha spiegato il presidente Pierfrancesco Pacini - a partire dagli anni '90 è valutabile in circa 7 milioni di euro", oltre il costo dei laboratori di Campaldo. "Ora possiamo dire - ha aggiunto Paolucci - che il 17 giugno l'ultima ferita inferta dalla guerra al patrimonio artistico italiano sarà risarcita e consegniamo al mondo intero il recupero completo di quella che a pieno titolo possiamo considerare la 'Cappella Sistina' dei pisani".