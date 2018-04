Pedofilia:in cella ex addetto Nunziatura

ROMA, 7 APR - Colpo di scena nella vicenda di monsignor Carlo Alberto Capella, l'ex funzionario della Nunziatura di Washington già destinatario di un ordine d'arresto delle autorità canadesi per detenzione e diffusione di ingente materiale pedopornografico e da mesi sotto inchiesta in Vaticano. Stamane Capella, al termine dell'indagine del promotore di giustizia vaticano, è stato sottoposto ad arresto e rinchiuso nella cella della Gendarmeria.Il sacerdote indagato, diplomatico d'alto profilo, ex officiale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, era finora ospitato in Vaticano presso il Collegio dei Penitenzieri, già in stato di restrizione in attesa del giudizio. A suo carico ora si profila il processo penale nel tribunale d'Oltretevere.