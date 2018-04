Valanga a Pila, 2 morti e 2 feriti

AOSTA, 7 APR - La valanga caduta oggi a Pila, sopra Aosta, ha causato la morte di due scialpinisti. I loro corpi sono stati trovati dai soccorritori, che stanno continuando le ricerche. Altre due persone sono state estratte dalla neve in stato di ipotermia e sono state trasportate in elicottero all'Ospedale Parini di Aosta. Ma sono almeno cinque gli sciatori travolti dalla valanga al Colle di Chamolé, località sciistica sopra Aosta. La procura ha aperto un'indagine sul distacco della valanga. Il pm Eugenia Menichetti ha effettuato nel primo pomeriggio un sopralluogo a bordo dell'elicottero della Guardia di Finanza nella zona in cui è caduta la slavina. "Stiamo facendo tutti gli accertamenti per vedere se ci sono delle responsabilità è stata una tragedia è davvero impressionante il fronte che si è staccato", ha spiegato il magistrato.