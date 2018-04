Patty la ribelle compie a 70 anni

ROMA, 8 APR - Patty Pravo, un'artista che la vita se l'è sempre pennellata a sua immagine, con gioia e con dolore, ma senza mai pentirsi. A 70 anni (li compirà lunedì 9 aprile), Nicoletta Strambelli (nata a Venezia nel 1948), non smette di essere se stessa: libera, unica, eccentrica, volitiva, provocante e provocatoria. In una parola, una diva, una delle poche della musica italiana. Ribelle fin dall'infanzia, assetata di esperienze, non si è lasciata sfuggire nulla. Dal Piper al successo internazionale con La Bambola (1968). Gli anni '70 sono quelli di Pazza Idea e Pensiero Stupendo ma anche i primi passi falsi, gli alti e bassi, le accuse di plagio, le polemiche per le foto di nudo sulle riviste patinate, finisce anche in carcere per possesso di hashish. In oltre 50 anni di carriera ha venduto 110 milioni di dischi, cantato in otto lingue, partecipato a nove festival di Sanremo (senza vincere mai), sbancato in Cina, amato molti uomini, sposandone cinque.