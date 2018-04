F1:Ferrari Vettel vince Gp del Bahrain

ROMA, 8 APR - La Ferrari di Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrain. Seconda la Mercedes di Valtteri Bottas. Terza l'altra Stella d'Argento di Lewis Hamilton. Per il tedesco è il bis del successo all'esordio in Australia. Quarta posizione per la Toro Rosso di Gasly che ha preceduto la Haas di Magnussen e la Renault di Hulkenberg. Settima la McLaren di Alonso, poi l'altra Mclaren di Vandoorne, la Sauber Alfa Romeo di Eriksson e la Force India di Ocon.