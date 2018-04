80 anni al S.Carlo per Claudia Cardinale

NAPOLI, 9 APR - Il presente è a teatro con un omaggio al 'suo' Pasquale Squitieri, il futuro non esclude il cinema "anche se è più facile farlo in Usa e in Francia che in Italia". Claudia Cardinale, 80 anni domenica prossima, non rinuncia alla natura selvaggia e anticonformista che negli anni d'oro del cinema italiano la resero musa ispiratrice dei più grandi registi dell'epoca, da Visconti a Fellini, da Germi a Leone. "Non ho mai nascosto la mia età, non sono mai stata e mai sarò una diva. Sono una donna normale, come tutte le altre" rivendica incontrando la stampa al teatro San Carlo di Napoli dove domenica prossima sarà festeggiata in concomitanza con la prima di Lady Macbeth del distretto di Mtsensk di Shostakovich. L'attualità è l'impegno al teatro Augusteo di Napoli dove va in scena con Ottavia Fusco ne 'La strana coppia', la commedia di Neil Simon riadattata secondo un'idea di Pasquale Squitieri con due donne protagoniste: "E' un progetto al quale Pasquale teneva molto - spiega - lo faccio in suo onore".