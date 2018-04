Martina, Renzi? Tema non è andare oltre

ROMA, 10 APR - "Non credo che il tema sia quello di andare oltre il Pd. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di formule divisive e di ennesimi contenitori. Il tema è il rilancio del nostro progetto, non è una questione di andare indietro o di andare oltre. Renzi è un'energia per questo partito e per il Paese. Abbiamo lavorato insieme, quando si governa è chiaro che si facciano anche errori ma questo non ci far venire meno alla consapevolezza che abbiamo fatto tanto. L'energia espressa in questi anni è un valore". Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina risponde a Rtl alla domanda sull'ipotesi che Renzi voglia costruire un nuovo soggetto politico. "Il 21 aprile - spiega - noi ci confronteremo in maniera libera e nel pieno rispetto delle opinioni differenti. Mi sono candidato a segretario convinto che non sia un impegno che posso esaurire da solo, credo nella costruzione di una squadra, un gruppo, una collegialità. Non servono conte e divisioni - sottolinea - ma unità per ricostruire il progetto democratico".