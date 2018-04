Rosatellum non in commissione speciale

ROMA, 10 APR - La commissione speciale della Camera per gli atti del governo non esaminerà, come richiesto da Fdi, la riforma della legge elettorale. E' emerso alla capigruppo di Montecitorio, dove non si è registrata l'unanimità richiesta: "Pd e Leu hanno ritenuto inopportuna la proposta e M5S ha fatto dei rilievi", ha spiegato ai cronisti al termine della capigruppo il presidente dei deputati di Fdi Fabio Rampelli.